«حرس الحدود» يضبط 3 مخالفين هرّبوا 60 كيلوجراماً «قات» بعسير
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
مقترح.. رحلة سيارة الأجرة مجانية في حالة عدم تشغيل العداد
مقترح.. رحلة سيارة الأجرة مجانية في حالة عدم تشغيل العداد
ولي العهد ورئيس الإمارات يستعرضان تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث في فلسطين
ولي العهد ورئيس الإمارات يستعرضان تطورات الأوضاع ومستجدات الأحداث في فلسطين