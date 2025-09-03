تعزيز التعاون والاقتصاد الرقمي بين المملكة وسورية

استقبلت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، ديمة اليحيى، وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية عبدالسلام هيكل، والوفد المرافق في مقر المنظمة بالرياض.

وأكد الطرفان أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة والجمهورية العربية السورية.

وناقشا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات، تركزت حول تعزيز التعاون ضمن المنظومة الرقمية في سورية ودفع الفرص المشتركة في الاقتصاد الرقمي.

وتطرقا إلى النهج القائم على البيانات الذي تتبعه منظمة التعاون الرقمي في دعم الدول الأعضاء، ومنصاتها لتبادل المعرفة وقياس الأثر، فضلًا عن قدرتها على ربط سورية بشبكة أوسع من أصحاب المصلحة الرقميين العالميين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على استعداد المنظمة للتعاون مع سورية في مسيرتها نحو التحول الرقمي، والإشادة بالجهود الوطنية الجارية نحو الانفتاح الاقتصادي، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات التي تفتح الأسواق وتجذب الاستثمارات وتسهم في سد الفجوة الرقمية، من خلال مبادرات المنظمة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي (DFDI).

ولفتت ديمة اليحيى النظر إلى التزام المنظمة باستمرار التعاون بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي، وتبادل المعرفة، وبناء منظومة مستدامة تمكّن الأفراد ورواد الأعمال والشركات في المنطقة.

وجددت التأكيد على أن الحوار والتعاون مع دول مثل الجمهورية العربية السورية يُعَدّ أمرًا جوهريًا لتحقيق رسالة المنظمة المتمثلة في تمكين الازدهار الرقمي للجميع.