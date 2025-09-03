القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط شخصين مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، بحوزته متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة.

كما ضبطت القوات، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (45) متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية، غرامة تصل إلى (32,000) ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، كما أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.