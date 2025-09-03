النائب العام يرأس الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب بسلطنة عُمان

رأس النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعمال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه سلطنة عُمان بمحافظة ظفار، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين من الدول الخليجية والعربية.

واستعرض المشاركون عدداً من الموضوعات الرئيسة التي ركزت على تعزيز التعاون القضائي العربي بما يعزز من فعاليته في مواجهة الجرائم، ولا سيما الجرائم العابرة للحدود، إضافةً إلى بحث آليات تبادل الخبرات الجنائية وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات المشتركة.

وتخلل الاجتماع تكريم عدد من الكفاءات المتميزة من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام في الدول الأعضاء، تقديراً لأعمالهم العدلية الجليلة.

كما تُعقد على هامش الاجتماع ندوة متخصّصة حول جرائم العملات الرقمية، تسلط الضوء على أساليب التحقيق وتحريز الأدلة في هذه القضايا، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الناجحة لدى الدول الأعضاء.