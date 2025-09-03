خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في ضحايا الانزلاق الأرضي بجبل مرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع في جبل مرة غرب بلاده.

وقال الملك في برقيته: «علمنا بنبأ وقوع انزلاق أرضي بجبل مرة غرب جمهورية السودان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان، في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي وقع في جبل مرة غرب بلاده.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وقوع انزلاق أرضي بجبل مرة غرب جمهورية السودان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لسيادتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».