المملكة تشارك في منتدى «بليد الإستراتيجي» في سلوفينيا

شاركت المملكة العربية السعودية في النسخة العشرين من منتدى «بليد الإستراتيجي» في سلوفينيا، على مدى يومي 1 و2 سبتمبر الجاري، برعاية رئيسة الجمهورية ناتاشا بيرتس موشار، وبحضور قادة ومسؤولين دوليين.

ومثلت المملكة في المنتدى الوزير المفوض بوزارة الخارجية منال رضوان، وألقت كلمة في جلسة بعنوان «مستقبل السلام في الشرق الأوسط»، أكدت خلالها ترحيب المملكة باعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية، مجددةً دعوة المملكة إلى الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أرجاء قطاع غزة، ورفض أي تهجير قسري، والتصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتهديدها للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتهديدات بالضم والاستيلاء على الأراضي.

وعبّرت عن إدانة المملكة للسياسات العدوانية الإسرائيلية ضد سورية ولبنان وإيران، وجميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية وبسط هيمنتها في المنطقة عبر القوة غير المشروعة وتعميق الاحتلال، مؤكدة أن جرائم الإبادة والإفلات من العقاب لا تهدد فقط أمن المنطقة واستقرارها، بل المنظومة الدولية كلها.

وأشارت الدكتورة رضوان إلى أهمية دعم الدول الأوروبية للسلطة الفلسطينية التي تتعرض لمحاولات تقويضها، بما في ذلك الاستيلاء على أموالها والسعي إلى تهميش دورها وعرقلته، مشددةً على دعم المملكة للسلطة الفلسطينية والإصلاحات التي أطلقها الرئيس محمود عباس، وتمكينها من إدارة غزة وتوحيدها مع الضفة الغربية في إطار تجسيد الدولة الفلسطينية، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع.

وأكدت أن قيادة المملكة ماضية في العمل مع الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين من أجل تحقيق الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، مطالبةً جميع الأطراف باحترام القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة وضمان المساءلة والمحاسبة، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والرئاسة المشتركة للمؤتمر الرفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا.