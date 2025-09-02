بادرت الإدارات التعليمية في حصر الطلاب المستحقين للمكافأة أو الإعانة، وذلك بتوزيع استمارات تعبئة لأسر الطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم الشروط للفئات المستحقة. وكانت وزارة التعليم، طالبت بالرفع والتأكد من دقة حصر جميع الطلاب والطالبات المستحقين للمكافأة أو الإعانة، عبر تعميم تسلمته الإدارات التعليمية، التي طالبت المدارس بالبدء الفوري بحصر المستحقين. ويأتي ذلك تأكيداً لالتزام وزارة التعليم بدعم الطلاب والطالبات من خلال إقرار منظومة متكاملة من المكافآت والإعانات الشهرية التي تهدف إلى تشجيعهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم.ويتضمن الدليل الإرشادي الخاص بآليات صرف المكافآت والإعانات مختلف الفئات الطلابية في مراحل التعليم العام، بما يشمل طلاب التربية الخاصة، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والمناطق النائية، إضافة إلى حالات أخرى تستدعي الدعم، حددتها الوزارة.وتشمل الإعانات أبناء المعلمين المتوفين تقديراً لجهود المعلمين الذين خدموا في قطاع التدريس لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أو توفوا وهم على رأس العمل، ومن المكافآت المعتمدة من الوزارة مكافآت شهرية لطلاب التربية الخاصة في المراحل الدراسية كافة، وتشمل المكافآت الطلاب غير السعوديين من أمهات سعوديات، والطلاب الدارسين في المدارس الأهلية، تقديراً لظروفهم الخاصة.ومن الإعانات المعتمدة إعانة بدل الاغتراب، التي أقرت لمواجهة تحديات البعد الجغرافي ولمساعدة الطلاب على تحمل نفقات السكن والمعيشة، تُصرف للطالب الذي يقيم مع أسرته في منطقة لا تتوفر فيها مرحلته الدراسية، وتبعد أقرب مدرسة مناسبة عن مقر سكنه مسافة لا تقل عن 50 كيلومتراً من الطرق المعبدة، أو ما يعادلها من الطرق الصحراوية أو الوعرة.وتنقطع الإعانات في حال انقطاع الطالب عن الدراسة، كما يتم خفضها بنسبة 50% في حال رسوب الطالب لسنة واحدة، وتُقطع بالكامل إذا رسب لسنتين متتاليتين، على أن يعاد صرفها عند نجاحه، ولا يجوز للطالب الجمع بين مكافأتين أو إعانتين، باستثناء الحالات المحددة كنظام دعم أبناء المعلمين المتوفين.