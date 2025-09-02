المملكة تُسهم في إحباط محاولة تهريب 125 كيلوجراماً من مادة الكوكايين المخدر بلبنان

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في جمهورية لبنان، أحبطت السلطات اللبنانية محاولة تهريب 125 كيلوجراماً من مادة الكوكايين المخدر، مخبأة في شحنة عبوات زيوت نباتية.

وأكد المتحدث الأمني أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها والدول الشقيقة والصديقة بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها.