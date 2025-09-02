ضمن مشروع ولي العهد.. ترميم مسجد العباس بالطائف

يدخل مسجد عبدالله بن العباس في الطائف فصلاً تاريخياً جديداً بعد الإعلان عن ترميمه وتأهيله ضمن المرحلة الثالثة من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

ورصدت «عكاظ» لوحة المشروع التي أوضحت أن مدة التنفيذ تبلغ 12 شهراً، على أن يكون الاستلام الابتدائي في 15 / 7 / 2026، بقيمة تجاوزت (2,509,488.60) ريالا.

ويعود تاريخ المسجد إلى أكثر من 850 عاماً، إذ شُيّد عام 592هـ بحسب وزارة الثقافة، ويُعد من أبرز المساجد التاريخية بالطائف، ويتكون من فناء مكشوف مستطيل الشكل، ومحراب نصف دائري من الداخل والخارج، فيما استخدمت في بنائه الحجارة والخشب المحلي. ويقع المسجد في حي المثناة على سفح جبلي، شاهداً على حقبة زمنية تعكس إبداع الفن المعماري بالمحافظة، ويقصده الزوار من مختلف الجنسيات لأداء الصلاة والتأمل في تاريخه.

ويتضمن المشروع ترميم وتأهيل مسجد المدهون القريب منه، الذي يُعد أحد المساجد التاريخية أيضاً وكانت هيئة التراث قد أعلنت في وقت سابق تسجيل عشرات المواقع التاريخية في الطائف، من بينها مسجدا العباس والمدهون، ضمن السجل الوطني للتراث العمراني. وحظيت المحافظة برعاية خاصة من ولي العهد في إطار مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي شمل أيضاً مسجد الصادرة.