نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الرسي، أمس، في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اليابان، وذلك في دولة الكويت.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير العمل الخليجي - الياباني في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تكثيف التنسيق بين دول الخليج واليابان في القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً العمل متعدد الأطراف.حضر الاجتماع مدير عام مكتب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة محمد الشهري، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيصل بن سعيد.