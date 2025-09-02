خادم الحرمين يهنئ رئيسي سلوفاكيا وأوزبكستان بذكرى يوم الدستور واستقلال البلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بيليغريني، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بيتر بيليغريني، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس شوكت، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية؛ لتبرع كل منهم بدمه 50 مرة، وهم: فيصل عبدالعزيز إبراهيم بن معمر، العقيد سامي عبدالعزيز حمد المنيف، العقيد عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الرعوجي، ناصر مبارك ناصر أبودجين، فيصل محمد ابلبال (مغربي الجنسية)، العقيد سعيد فارس سعيد آل دليم، تركي سعد محمد المنقاش، سامي مهدي محمد الرفاعي وأحمد فياض سكيت الرويلي.