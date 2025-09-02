استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين)، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأحداث في فلسطين والجهود المبذولة تجاهها لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد محمد العيبان.فيما حضر من الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس الدكتور مجدي عبدالرحمن الخالدي، ومستشار نائب الرئيس اللواء رسلان زكي أحمد شيخ إبراهيم، ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين آية جمال محيسن.وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بيليغريني، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.وعبَّر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بيليغريني، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبَّر الأمير محمد بن سلمان، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس شوكت، ولحكومة وشعب جمهورية أوزبكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.