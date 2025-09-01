«بيئة جازان» تعرّف ذوي الإعاقة بخدمات منصة «نما»

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ورشة عمل مهمة بعنوان «الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالخدمات الزراعية في منصة نما»، التي افتتحها نائب مدير عام فرع الوزارة في جازان المهندس سامي أحمد حكمي وتهدف إلى تعزيز الوعي بالخدمات المتاحة لذوي الإعاقة وتوفير معلومات وخدمات زراعية لهم وخصوصاً فئة الصم والبكم وتم خلال الورشة تدريب المشاركين على بعض المهارات الأساسية في الزراعة وطرق الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف أهمية هذه المبادرات في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع، مشيراً إلى أن الزراعة تعتبر من القطاعات التي يمكن أن توفر فرص عمل مستدامة لهم.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش مفتوحة، وأتيحت الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم ومقترحاتهم حول كيفية تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.