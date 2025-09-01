الزارع يلتقي الطلاب والمعلمين في جولة ميدانية بوادي الدواسر

تابعوا عكاظ على
قام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بجولة ميدانية على عدد من مدارس محافظة وادي الدواسر، التقى خلالها أبناءه الطلاب وزملاءه المعلمين، في إطار حرص الإدارة على متابعة سير العملية التعليمية ميدانيا.

وأكد المدير العام خلال الجولة، أهمية تعزيز القيم التربوية لدى الطلاب، وتفعيل الشراكة مع الأسرة بوصفها شريكا أساسيا في نجاح العملية التعليمية، مشددا على أن التعاون المستمر بين البيت والمدرسة، يسهم في ترسيخ الانضباط وتحقيق التميز.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطط الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، للوقوف على سير الدراسة في مختلف المدارس، وتقديم الدعم للميدان، بما يواكب أهداف وزارة التعليم، الرامية إلى تحسين المخرجات وتعزيز دور المدرسة، في بناء جيل واعٍ ومتمكن.

وفي سياق متصل، أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورشة عمل بعنوان «السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات»، بحضور المساعد للخدمات، وعدد من موظفي وموظفات الإدارة، ضمن برنامج «أمانة» بالتعاون مع وزارة التعليم وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء الإداري.

