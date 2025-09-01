سيول وانهيارات صخرية تقطع طرق قرى جبل المعادي.. والأهالي يطالبون بحلول عاجلة

أغلقت السيول والأمطار التي هطلت مساء أمس الطرق المؤدية إلى جبل المعادي وطريق المعادي القديم ونيد مغدان وضحي المبان في محافظة هروب بجازان. وشهدت تلك الطرق انهيارات صخرية وتراكم كميات من الأحجار في الطرق والممرات غير المعبدة، فيما أغلق عمود كهرباء طريق جبل المعادي بعد أن سقط وسط الطريق.

وقال عدد من سكان تلك القرى إن السيول منعتهم من الدخول والخروج إلى قراهم طيلة أيام الأمطار التي استمرّت اسبوعاً كاملاً، فيما شلمت المعاناة طلاب وطالبات المدارس والمعلمين، وطالب السكان بفتح الطرق وإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم.