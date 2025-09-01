تابعوا عكاظ على
Google News Account
سيول وانهيارات صخرية تقطع طرق قرى جبل المعادي.. والأهالي يطالبون بحلول عاجلة
سيول وانهيارات صخرية تقطع طرق قرى جبل المعادي.. والأهالي يطالبون بحلول عاجلة
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أغلقت السيول والأمطار التي هطلت مساء أمس الطرق المؤدية إلى جبل المعادي وطريق المعادي القديم ونيد مغدان وضحي المبان في محافظة هروب بجازان. وشهدت تلك الطرق انهيارات صخرية وتراكم كميات من الأحجار في الطرق والممرات غير المعبدة، فيما أغلق عمود كهرباء طريق جبل المعادي بعد أن سقط وسط الطريق.

وقال عدد من سكان تلك القرى إن السيول منعتهم من الدخول والخروج إلى قراهم طيلة أيام الأمطار التي استمرّت اسبوعاً كاملاً، فيما شلمت المعاناة طلاب وطالبات المدارس والمعلمين، وطالب السكان بفتح الطرق وإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم.

أخبار ذات صلة
 
باحث سعودي يدرس النمور الثلجية في «الجبال السماوية» ضمن بعثة دولية
باحث سعودي يدرس النمور الثلجية في «الجبال السماوية» ضمن بعثة دولية
«حياة نبنيها» من NHC تحصد 14 جائزة في جوائز ميوز الإبداعية
«حياة نبنيها» من NHC تحصد 14 جائزة في جوائز ميوز الإبداعية