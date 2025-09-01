«حياة نبنيها» من NHC تحصد 14 جائزة في جوائز ميوز الإبداعية

حققت NHC (14 جائزة) عن حملتها الإبداعية «حياة نبنيها»، التي نالت من خلالها جائزة أفضل حملة إطلاق هوية تسويقية، وذلك ضمن جوائز «ميوس كريتيف أووردز» العالمية للإبداع

وحصدت الشركة جوائز بلاتينية وذهبية توزعت على فئات عدة شملت أفضل حملة هوية وأفضل فيديو تسويقي وأفضل فيلم في القطاع العقاري وأفضل فيلم هوية سينمائي وأفضل حملة تلفزيونية وأفضل حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأفضل حملة لأسلوب الحياة وأفضل حملة في الانتشار الرقمي، لتتميز الحملة بتحقيقها العدد الأكبر من الجوائز بين جميع الحملات المشاركة بواقع 5 جوائز بلاتينية وتسع جوائز ذهبية.

وجاء هذا التتويج وسط مشاركات عالمية واسعة، إلى جانب مشاركة جهات حكومية من المملكة العربية السعودية، بما يعكس قوة المنافسة ومكانة المملكة المتنامية في المشهد الإبداعي على مستوى العالم.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الريادية التي رسختها NHC في صناعة المحتوى الإبداعي وتطوير الهوية المؤسسية، ويعكس قدرتها على تقديم حملات نوعية تعزز حضورها المحلي والعالمي، كما يبرز نجاحها في تطوير تجارب مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتعزز ثقتهم المتنامية بالشركة مع الطلب المتزايد على وجهاتها العمرانية.

وحصلت NHC خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز العالمية المرموقة التي تعكس حضورها المؤسسي محليًا ودوليًا، من أبرزها جائزة التميز في سلسلة الإمداد للقطاع العام ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز التميز في سلاسل الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يرسخ مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط، ملتزمة بتطوير وجهات عمرانية متكاملة توفر جودة حياة عالية.

يُذكر أن وجهات NHC تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، وتواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحوّل الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.