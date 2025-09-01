الرياض: إغلاق 231 منشأة مخالفة وإتلاف 7.3 طن من المواد الغذائية غير الصالحة في حي منفوحة

أغلقت أمانة منطقة الرياض 231 منشأة مخالفة وأتلفت 7.3 طن من المواد الغذائية غير الصالحة، وذلك في إطار حملاتها الرقابية المتواصلة، بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، التي تستهدف حي منفوحة الذي يشهد كثافة سكانية عالية ونشاطًا تجاريًا حيويًا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1,126 إشعارًا ومخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن 11 موقعًا، وحجز 140 عربة وبائعًا جوالًا، ومصادرة وحجز وإتلاف 32,885 منتجًا غير صالح للاستخدام، وإتلاف 501 كغم من مواد التبغ، وضبط 448 مخالفة للجهات الأخرى.

وجاءت الحملة بعد رصد العديد من الملاحظات واستقبال بلاغات عبر تطبيق «مدينتي» عن مخالفات تمس سلامة الغذاء وجودة المنتجات، شملت المنشآت الغذائية، ومنشآت بيع اللحوم، والمقاهي، والباعة المتجولة، وبعض المنازل التي تحوّلت إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية، إضافةً إلى منشآت بيع التبغ.

وكشفت الفرق الرقابية خلال جولاتها المستمرة في الحي مخالفات نوعية وخطيرة، أبرزها بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، وضبط مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها للمستهلكين، ومنتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، وتدني مستوى النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير آمنة تتسبب في تلوثها أو فسادها، وتحويل منازل إلى مستودعات أغذية، وبيع لحوم فاسدة، وعرض منتجات تبغ مغشوشة في أماكن مخالفة للأنظمة ومكررة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتراخيص والاشتراطات البلدية.

واتخذت «الأمانة» إجراءات صارمة للتعامل مع هذه المخالفات، شملت الإنذارات، وتحرير محاضر الضبط، وفرض الغرامات، وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، حمايةً للمستهلك ومنعًا لتكرار هذه الممارسات.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة رقابية استباقية مستمرة تشمل جولات يومية ودورية للأحياء والمواقع ذات النشاط التجاري المرتفع، مع متابعة المنشآت المخالفة بعد الحملات للتأكد من تصحيح أوضاعها، واستخدام الأنظمة التقنية الحديثة لتوثيق ورصد المخالفات بدقة، بما يتيح سرعة التدخل ومعالجة أي خلل.

وأوضحت الأمانة أنها وفرت قنوات سهلة للإبلاغ عبر تطبيق «مدينتي» الذي يتيح للمستخدمين إرسال البلاغات مرفقة بالموقع الجغرافي والصور، وتتعامل الفرق الميدانية مع البلاغات فورًا، مشيرةً إلى أن تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات ركن أساسي في نجاح هذه الحملات، ويجسد الشراكة بين الأمانة والمجتمع للحفاظ على بيئة حضرية آمنة، وضمان جودة الخدمات، وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورسالة الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.