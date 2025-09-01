ما شروط قيادة الزائرين برخصة دولية أو أجنبية؟.. المرور يوضّح

أبان المرور السعودي شروط قيادة المركبات داخل المملكة باستخدام رخصة دولية أو أجنبية، وأوضح أن الهدف من هذه الضوابط هو تعزيز السلامة المرورية وضمان التزام السائقين بالأنظمة.

وحسب ما نشر عبر الحساب الرسمي للمرور على منصة «إكس»، تمثّلت أبرز الشروط في توافق الرخصة مع نوع المركبة، إضافة إلى أن تكون مترجمة من جهة معتمدة. كما يُشترط أن تكون مدة القيادة بالرخصة الأجنبية أو الدولية سنة واحدة فقط من تاريخ دخول المملكة أو حتى انتهاء صلاحيتها إذا كان أقرب.

وأشار المرور السعودي إلى أنه يُسمح بالقيادة بالرخص الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طوال فترة صلاحيتها، بينما لا يُعتد بالرخصة الدولية الصادرة من داخل دول المجلس عند القيادة داخل دول الخليج.