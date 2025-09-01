«مكافحة المخدرات» تقبض على 3 أشخاص بجازان لترويجهم 90 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة جازان لترويجهم (90) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

‏البنك السعودي الأول يحصد الآيزو 20400 في المشتريات المستدامة
وزير الشؤون الإسلامية: تخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن
