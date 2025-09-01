وزير الشؤون الإسلامية: تخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 13 / 3 / 1447هـ للحديث عن حقوق كبار السن، وفق محاور تضمنت بيان منزلة كبار السن في الإسلام، إضافة إلى تذكير الناس بالحقوق الواجبة عليهم تجاه كبار السن، ومن ذلك احترامهم وإكرامهم وتوقيرهم وتقديرهم، وتقديمهم في المجالس والحديث، وإفساح الطريق لهم، وخدمتهم بما يحتاجون إليه في الأماكن العامة.



فيما يؤكد المحور الثالث واجب الأسرة تجاه الضعفاء والعجزة من كبار السن، وأن عليهم رعايتهم والإحسان إليهم، وتوفير حاجاتهم والعناية بهم صحياً وجسدياً ونفسياً، فيما تضمّن المحور الرابع حث الناشئة على مجالسة كبار السن والاستماع لنصائحهم وخبراتهم.