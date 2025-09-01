قبول 78000 متدرب ومتدربة بالكليات التقنية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول 78376 متدرباً ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول الحالي، بالكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية ومعاهد التدريب المهني في السجون على مستوى مناطق المملكة.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي أن المؤسسة توسعت في تقديم البرامج التدريبية النوعية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها لتواكب حاجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة التنموية بالمملكة، إذ بدأت استعداداتها للعام التدريبي الحالي منذ وقت مبكر وفق خطة تنفيذية شاملة شملت تطوير وتهيئة الأنظمة الإلكترونية، إتاحة الخدمات الذاتية للمتدربين والمتدربات قبل بدء الفصل بوقتٍ كافٍ، وإعداد برامج تهيئة المستجدين بالمنشآت التدريبية، وإتاحة تسجيل الجداول للمتدربين والمتدربات قبل بداية الفصل على فترتين.

يشار إلى أن عدد المتدربين والمتدربات المقيدين في مختلف برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بلغ 226110 في الفصل الأول من العام الحالي.