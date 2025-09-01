ضبط سلوكيات طلاب التعليم العام بحسم الدرجات والتعهد والنقل والاعتذار

حددت وزارة التعليم المشكلات السلوكية لطلاب التعليم العام في المراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات للعام الدراسي الحالي وآلية التعامل معها.وبينت في الدليل الإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة المشكلات السلوكية للمرحلة المتوسطة والثانوية، وتضمنت مخالفات قد يرتكبها الطالب تبدأ من التعهد وحسم درجات السلوك والنقل لمدرسة أخرى. وبين الدليل (اطلعت «عكاظ» عليه) أن المشكلات السلوكية في المرحلة المتوسطة والثانوية تتطلب إجراءات متصاعدة في العقوبات في حال تكرارها وأن المشكلات السلوكية من الدرجة الثانية تشمل عدم حضور الحصة أو الهروب الدخول أو الخروج من الفصل دون استئذان، دخول فصل آخر دون استئذان، إثارة الفوضى داخل الفصل أو المدرسة أو في وسائل النقل المدرسي، ويتم تحويل الطالب إلى إدارة المدرسة وإشعار ولي الأمر هاتفياً وحسم درجتين من درجات السلوك الإيجابي للطالب مع تمكينه من فرص التعويض لتعديل سلوكه ولتعويض الدرجات المحسومة، وأخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة، وتحويله إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته.وأوضحت الوزارة أنه إذا ارتكب الطالب مشكلة سلوكية مثل عدم التقيد بالزي المدرسي، أو الشجار أو الاشتراك في مضاربة جماعية، أو الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه الطلبة، أو التلفظ بكلمات نابية أو تهديدهم، أو السخرية منهم، أو إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات الطلبة، أو العبث بتجهيزات المدرسة أو مبانيها يتم حسم 3 درجات من درجات السلوك الإيجابي مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر والاعتذار إلى من أساء إليهم، وإصلاح ما أتلفه، أو إحضار بديل عنه.وحددت المادة 13 المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة، وتتمثل في تعمد إصابة أحد الطلبة عن طريق الضرب باليد أو استخدام أدوات غير حادة تحدث إصابة وسرقة شيء من ممتلكات الطلبة أو المدرسة، والتصوير أو التسجيل الصوتي للطلبة، وإلحاق الضرر المتعمد بالتجهيزات أو المباني والتدخين داخل المدرسة، وتتم إحالته للجنة التوجيه الطلابي لدراسة مشكلته ودعوة ولي الأمر وتوضيح الإجراءات المترتبة في حال تكراره، ومناقشة خطة تعديل السلوك، ووضع برنامج وقائي مشترك وأخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكراره وإنذاره بالنقل لمدرسة أخرى في حالة إعادة التكرار وتوقيع ولي الأمر بالعلم، وتتضمن الإجراءات حسم 10 درجات مع تمكينه من فرص التعويض، وإشعار ولي الأمر بذلك، وتقديم الاعتذار لمن أُسيء إليهم، وإصلاح ما أتلفه أو إحضار بديل عنه، وإشعار ولي الأمر ومصادرة ما بحوزته من مواد ممنوعة، وإتلافها وإعداد محضر ونقل الطالب من فصل لآخر.---قائمة بمخالفات الدرجة الخامسة---مخالفات الدرجة الخامسة تتمثل في الإساءة أو الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، وبث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة، أو تكفيرية، أو إلحادية، أو مسيئة لنظم المجتمع، أو إثارة كل ما يسبب العنصرية، أو الفتن القبلية، أو الطائفية، أو المذهبية والتزوير أو الاستخدام أو الاستفادة من الوثائق، أو الأختام الرسمية بطريقة غير مشروعة، والتحرش الجنسي، والمظاهر أو الصور أو الشعارات التي تدل على الشذوذ أو الترويج لها، وإشعال النار داخل المدرسة وحيازة أو استخدام أو تهديد الطلبة بالأسلحة النارية، وحيازة، أو تعاطي، أو ترويج المخدرات، أو المسكرات، والجرائم المعلوماتية بكافة أنواعها، وابتزاز الطلبة، أو التنمر بجميع أنواعه وأشكاله، وتدون إدارة المدرسة محضراً لإثبات الواقعة، ودعوة ولي الأمر وتبليغه وحسم 15 درجة مع تمكينه من فرص التعويض وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها، وإشعار ولي أمره بذلك.وتضمنت الإجراءات العقابية نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بقرار من مدير التعليم مع الأخذ برأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها الطالب، وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة لمقر سكنه، مع متابعة الحالة من الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها الطالب لتقديم الخدمات التربوية.