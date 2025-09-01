استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض تطورات الأحداث في فلسطين والجهود المبذولة تجاهها لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الفلسطيني، مستشار الرئيس الدكتور مجدي عبدالرحمن الخالدي، ومستشار نائب الرئيس اللواء رسلان زكي أحمد شيخ إبراهيم، ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين آية جمال محيسن.