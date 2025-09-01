أمير حائل يكرّم المعلّم سعود الشمري لشجاعته في إنقاذ مدرسة من حريق..

كرّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز اليوم المعلّم سعود بن عبدالعزيز الشمري تقديرًا لشجاعته في إنقاذ طلاب ومعلمي مدرسة حذيفة بن اليمان بمدينة حائل أثناء حريق شبّ في عداد الكهرباء داخل المدرسة.

وأشاد بموقفه البطولي الذي عكس روح المسؤولية والتفاني، معبّرًا عن اعتزازه بما قدمه، وذلك بحضور وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس رائد الشنيبر، ومدير عام التعليم بالمنطقة، ومدير إدارة الكهرباء.

وكان المعلّم الشمري قد بادر صباح الأربعاء الماضي إلى إطفاء الحريق فور اندلاعه، مانعًا امتداد النيران إلى الفصول الدراسية ومؤمّنًا سلامة الطلاب ومنسوبي المدرسة. وخلال محاولاته أصيب بكسر مضاعف في يده نتيجة سقوطه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وفي المستشفى زاره مدير تعليم حائل مطمئنًا على صحته، ومشيدًا بشجاعته التي جنّبت المدرسة كارثة محققة. كما أكدت الأسرة التعليمية أن ما قام به الشمري يجسد قيم التضحية والإخلاص التي يتميز بها المعلّم السعودي، حيث لم يتردد في المخاطرة بنفسه لحماية أبنائه الطلاب.

هذا الموقف الإنساني والوطني رسّخ صورة المعلّم باعتباره أكثر من مجرد ناقل للعلم، بل قدوة في الشجاعة والانتماء، ورمزًا للوفاء الذي يحوّل القيم إلى أفعال تحفظ الأرواح وتصون المجتمع.