الحقيل وقيادات وزارة البلديات يشاركون في حملة التبرع بالدم
تابعوا عكاظ على
Google News Account

شارك وزير البلديات والإسكان ماجد عبدالله الحقيل، وعددٌ من قيادات ومنسوبي الوزارة، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم، دعمًا للجهود الصحية وتعزيزًا للمخزون الإستراتيجي للدم، استجابةً للمبادرة الوطنية الكريمة التي أطلقها ولي العهد -حفظه الله.

وأكد الحقيل أن هذه المبادرة المباركة تعكس نهج القيادة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل وتعزيز العمل الإنساني، مشيرًا إلى أن مشاركة منسوبي الوزارة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية، وإيمانًا بأهمية التكاتف في إنقاذ الأرواح، وتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع.

وأوضح أن وزارة البلديات والإسكان تسعى من خلال هذه المشاركة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بدوره الحيوي، باعتباره عملًا إنسانيًا يجسد روح التلاحم بين أبناء الوطن، ويواكب مستهدفات جودة الحياة في إطار رؤية المملكة 2030.

أخبار ذات صلة
 
رياح وصواعق رعدية على 3 محافظات حتى الثامنة مساء اليوم
رياح وصواعق رعدية على 3 محافظات حتى الثامنة مساء اليوم
نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الإعلام بمناسبة تكليفه
نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الإعلام بمناسبة تكليفه