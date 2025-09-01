نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة الإعلام بمناسبة تكليفه

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتب ديوان الإمارة اليوم الإثنين، مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية بدر بن سالم السالم، بمناسبة تكليفه.

وهنأ نائب أمير المنطقة الشرقية السالم، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهماته، مؤكداً أهمية التكامل بين الجهات الإعلامية لإبراز المنجزات الوطنية ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده المملكة من تطور وتقدم في مختلف المجالات، وما تعيشه المنطقة الشرقية من نهضة بفضل ما تجده من دعم من القيادة الرشيدة، رعاها الله.

ورفع السالم الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة لتطوير العمل في فرع الوزارة بالمنطقة.