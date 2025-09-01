يأتي تعبير أهالي قطاع غزة عن شكرهم العميق للسعودية على المساعدات المقدمة لهم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في ظل تفشي المجاعة الحادة التي يمر بها القطاع في الوقت الراهن ليؤكد المواقف العظيمة، والجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية سياسياً وإنسانياً، وجهودها في إقناع دول العالم المؤثرة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة.وما زالت السعودية تواصل جهودها الدبلوماسية في مختلف أرجاء العالم من أجل دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، وقد حققت نجاحات غير مسبوقة في حشد دعم دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحقوق كاملة وغير منقوصة للشعب الفلسطيني الذي ما زال يواجه العربدة الإسرائيلية بقوة وصلابة.وأسهمت المساعدات الإنسانية السعودية السخية عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معانات سكان قطاع غزة، الذين يرون أنها لم تتأخر يوماً في دعم الشعب الفلسطيني، ووقفت معه في أحلك الظروف والمحن على مدى تاريخه بل وتصلهم باستمرار وفي الوقت المناسب في ظل تدهور الوضع المعيشي في غزة، رغم استمرار الكيان الصهيوني في ممارساته منع وصول المساعدات مخالفاً الأعراف والقوانين الدولية.