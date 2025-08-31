أمير نجران يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية ويستعرض مشروعات المنظومة بالمنطقة

استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مقر الإمارة، اليوم، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير النقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ونائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

واستعرض أمير نجران ووزير النقل سبل تعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية وخدمات الوزارة والمشروعات المستقبلية بمنطقة نجران والمحافظات التابعة لها، مؤكداً أهمية متابعة المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة وفق المواصفات الهندسية المطابقة لشروط السلامة المرورية.