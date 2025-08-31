700 ألف طالب وطالبة يرسمون ملامح المستقبل في مدارس جدة

مع إشراقة صباح الأحد دقت أجراس مدارس جدة لتستقبل 714,273 طالباً وطالبة، معلنة بداية عام دراسي جديد يزهو بالحلم والطموح، وقد أعدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة العدة مبكراً، فتهيأت المباني، وتوفرت الكتب، وتوزعت الكوادر التعليمية والإدارية لتكتمل صورة الانطلاقة الجادة والمنضبطة في ظل ما يحظى به التعليم من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة.ورحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، بعودة أبنائها وبناتها إلى مقاعد العلم، مؤكدة أن مدارس الموهوبين شهدت هذا العام انطلاقة استثنائية باستقبال أولى دفعاتها ضمن مسارات ثقافية وتقنية نوعية، ففي جناح الثقافة والفنون التحقت الطالبات بأكاديمية الفنون والثقافة لصقل مواهبهن وإطلاق طاقتهن الإبداعية، بينما فتحت المسارات التقنية أبوابها لطلاب وطالبات يتهيأون لآفاق جديدة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجة بالشراكة مع أكاديمية طويق، ولم تقتصر البداية على الدروس والكتب، بل امتدت إلى برامج ترحيبية ومعارض قيمية كان أبرزها المعرض المتنقل تعليمنا قيم، الذي جال بين المدارس؛ ليغرس في نفوس الناشئة ست قيم أساسية هي الانتماء والالتزام والأمانة والتسامح والعزيمة والتعاون.ويواصل تعليم جدة خلال أسبوعه الأول تنفيذ برامج إرشادية، وتهيئة الطلاب والمعلمين ليكون العام الجديد بداية فصل حافل بالعطاء والإنجاز يكتب فيه الأبناء والبنات فصولاً جديدة من رحلة الوطن نحو المستقبل.