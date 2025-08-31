أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه يبدأ غداً (الإثنين) فصل الخريف أرصادياً، الذي يتميز بالأمطار والتقلبات السريعة في الأجواء، مع تذبذب درجات الحرارة حتى منتصف شهر سبتمبر.