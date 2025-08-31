المركز الوطني للارصاد
أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه يبدأ غداً (الإثنين) فصل الخريف أرصادياً، الذي يتميز بالأمطار والتقلبات السريعة في الأجواء، مع تذبذب درجات الحرارة حتى منتصف شهر سبتمبر.
