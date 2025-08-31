دله النخيل أول مستشفى سعودي يحصل على اعتماد الهيئة الدولية لقياس نتائج الرعاية الصحية (ICHOM) بنسخته الجديدة

أعلن مستشفى دله النخيل عن حصوله على اعتماد الهيئة الدولية لقياس نتائج الرعاية الصحية (ICHOM)، ليصبح أول مستشفى في المملكة العربية السعودية ينال هذا الاعتماد بنسخته الجديدة، والأول على مستوى المملكة في تطبيق معاييره في اختصاص الحمل والولادة.

ويأتي هذا الاعتماد العالمي تقديراً لنجاح المستشفى في تطبيق منهجية قياس مخرجات الرعاية الصحية المبلغة من المرضى (PROMs)، وهي أداة عالمية تُمكن المرضى من تقييم نتائج الرعاية الصحية بأنفسهم، مما يجعل هذا الإنجاز شهادة من المرضى أنفسهم على جودة الرعاية التي يتلقونها.

ويُعد اعتماد ICHOM المرجعية الدولية الأعلى لمعايير الرعاية الصحية المبنية على القيمة (VBHC)، ويعني حصول مستشفى دله النخيل على هذا الاعتماد لتطبيقه معايير دولية تركز على ما يهم المرضى في رحلتهم العلاجية، وتضع نتائجهم الصحية الفعلية في صميم عملية التحسين والتطوير.

تواصل شركة دله الصحية جهودها لتعزيز تفوّق المملكة العربية السعودية عالمياً في خدمات الرعاية الصحية، مؤكدة حرصها على دعم توجه المملكة نحو بناء منظومة رعاية صحية قائمة على المخرجات، حيث أشاد تقرير اعتماد ICHOM بمستوى التزام مستشفى دله النخيل، حيث حقق المستشفى درجة التزام بلغت 100% من معايير ICHOM، وهو ما يعكس التزام إدارة دله الصحية بتطبيق أعلى المعايير العالمية لجودة وسلامة المرضى.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية تُعزز من مكانة المستشفى على المستوى الوطني، كما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول الصحي في المملكة، والتي تسعى إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق الكفاءة والتميز في الخدمات المقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفى دله النخيل قد حصل مؤخرًا على جائزة التميز من مجلس الضمان الصحي في تبني إستراتيجية قياس مخرجات الرعاية الصحية المبلغة من المرضى، إضافة إلى تحقيقه أعلى مستوى (ثلاثة أشرطة) في تقييم مجلة Newsweek الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة. Statista

يذكر بأن دلّه الصحية تقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. تعمل مستشفيات دلّه الصحية ومراكزها وجميع مرافقها وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.