1897824 طالباً وطالبة يلتحقون بمدارس مكة والمدينة

استقبلت مدارس التعليم العام في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ، طلاب وطالبات التعليم العام في مختلف المراحل الدراسية، الذين بلغ عددهم 1897824 طالباً وطالبة التحقوا في 8368 مدرسة، ويتولى 11417 معلماً ومعلمة تدريسهم، تزامناً مع بدء العام الدراسي 1447هـ وفق التقويم الدراسي.

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبر 2455 مدرسة، كافة استعداداتها لاستقبال أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم أكثر من 38 ألف معلم ومعلمة، وتهيأت 2384 مدرسة في محافظة جدة لاستقبال 714273 طالباً وطالبة، يعمل على تدريسهم 41537 معلماً ومعلمة.

في حين، استقبلت محافظة الطائف، عبر 1700 مدرسة بمختلف المراحل، 270 ألف طالب وطالبة، وانتظم في 1829 مدرسة بتعليم منطقة المدينة المنورة 413551 طالباً وطالبة، يشرف على تدريسهم 34637 معلماً ومعلمة.

وقد عززت المدارس عبر برامجها منذ بدء اليوم الدراسي عدة قِيم تربوية وذلك من خلال برامج الاصطفاف الصباحي وتخصيص عدة دقاق من الحصص لتعزيز هذه القيم وكذلك عبر مرافق المدرسة بما يساهم في ترسيخ قِيم الإيجابية والانتماء الوطني، والالتزام، والتعاون، والتسامح، والعزيمة، والأمانة وجعلها جزءاً من السلوك اليومي للطلاب والطالبات، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومسؤول يسهم في تنمية وطنه وتحقيق رؤيته، وتحفيز المجتمع التعليمي لبداية عام دراسي جديد مليء بالعطاء والتميز.

وحرصت إدارات التعليم وبمتابعة مع وزارة التعليم، على تهيئة بيئات جاذبة للطلاب والطالبات؛ لتنمية مهارات الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم الوطنية والإيجابية لديهم، وإطلاق قدراتهم الإبداعية، ومواهبهم الابتكارية، بوصفها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وتحقيق رؤيته وتطلعاته المستقبلية.

وشددت وزارة التعليم على ضرورة الانضباط اليومي طوال أيام الأسبوع وتسجيل غياب الطلبة وتثبيته في نظام نور الإلكتروني مع أهمية إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات فوراً عبر وسائل التواصل المتاحة مع تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لبيان مخاطر الغياب وآثاره السلبية على مسيرة التعليم خلال العام الدراسي.