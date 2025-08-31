أطلقت وزارة البلديات والإسكان مبادرة «تطوعك يبني مستقبلك»؛ التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، كأحد مرتكزات التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز مشاركة الأفراد في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تأتي في إطار إستراتيجي، يتيح للأفراد الإسهام المباشر في تطوير بيئتهم العمرانية، عبر مسارات تطوعية مدروسة ترتبط بحاجات الأحياء، وتُنفذ بشراكات مؤسسية وآليات حوكمة تضمن الكفاءة والاستدامة.

وبحسب إحصاءات الوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد المتطوعين في مبادراتها حتى نهاية يونيو 2025م، أكثر من 171494 متطوعاً، توزعت مشاركاتهم في مجالات خدمية وإنسانية وتنموية شملت الإسكان والرقابة المجتمعية والبرامج البيئية، إضافة إلى مبادرات إنسانية تُعنى بإكرام الموتى ومساندة ذويهم.

وأوضحت أن الإقبال المتزايد على المبادرات التطوعية يعكس تنامي الوعي المجتمعي، ونجاح الجهود في تحويل التطوع إلى ممارسة منتظمة ذات أثر ملموس في حياة السكان اليومية، مشيرةً إلى أن العمل التطوعي يمثل رافداً مهماً لتعزيز الانتماء والمسؤولية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية.

كما أعلنت الوزارة تنفيذ عدد من المبادرات النوعية خلال الفترة الماضية، منها «هاكاثون التطوع» الذي يُعد منصة لابتكار حلول تنموية قائمة على المشاركة، والجائزة الوطنية للعمل التطوعي، إلى جانب البرنامج الدولي لتمكين القيادات التطوعية، مبينةً أن هذه البرامج تستهدف الفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وتُسهم في تمكين الشباب وتحفيز الابتكار وضمان شمولية الفرص التطوعية لجميع شرائح المجتمع.

ودعت وزارة البلديات والإسكان الراغبين والمهتمين بالتطوع إلى التسجيل في مبادرة «تطوعك يبني مستقبلك» من خلال تطبيق بلدي.