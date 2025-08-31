إلغاء رحلة لـ«الخطوط السعودية» من جدة إلى لندن بعد محاولة راكب فتح باب الطائرة

أعلن المركز الوطني لسلامة النقل اليوم (الأحد) عن تلقيه بلاغًا بشأن إلغاء رحلة الخطوط السعودية رقم (SV119) المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مطار هيثرو في لندن، وذلك بعد حادثة تتعلق بأحد الركاب.

وأوضح المركز أن الراكب – الذي يُعتقد أنه يعاني من حالة صحية – حاول تحريك مقبض أحد أبواب الطائرة أثناء سيرها على أرض المطار بعد هبوطها في مطار هيثرو بتاريخ 28 أغسطس 2025م. وقد تمكن طاقم الطائرة من السيطرة على الموقف بسرعة وإبعاد الراكب عن الباب، مع ضمان سلامته وسلامة بقية الركاب.

وأشار المركز إلى أنه يتابع حالياً تفاصيل الحادثة بالتنسيق مع الخطوط السعودية والسلطات البريطانية المختصة، للنظر في ملابسات الواقعة.