أطلقت وزارة البلديات بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول مخالفات نظام الغذاء المحدث، لتعزيز السلامة الغذائية ورفع مستوى الامتثال النظامي لدى المنشآت الغذائية.وتُركّز التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات ضمن نظام الغذاء، على معايير تراعي حجم المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق العدالة في تطبيق العقوبات، ويشجّع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الامتثال دون تمييز.ويتضمن النظام المُحدث آلية متدرجة في تطبيق الإجراءات؛ إذ يتم تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، فيما تُفرض العقوبات مباشرة على المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة المستهلك والصحة العامة.وتشمل المخالفات عناصر جديدة في سلسلة الإمداد الغذائي؛ من بينها مندوبو التوصيل، وتتبع الغذاء، والتعامل مع حالات التسمم الغذائي، وحفظ السجلات الغذائية، وأهمية التوثيق والشفافية في حماية المستهلك والمنشأة على حد سواء.وفي إطار تعزيز وعي المستهلك؛ فُرضت اشتراطات دقيقة على قوائم الطعام تتعلق بمحتوى الملح، والكافيين، والنشاط البدني، لدعم نمط حياة صحي وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.وشددت وزارة البلديات والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن التصنيفات المُحدَّثة للمخالفات تُمثل منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية قبل العقوبة، مؤكدة على أن سلامة الغذاء التزام لا يقبل التراخي، وأن الجزاءات تُعد وسيلة نظامية لحماية المجتمع من التهاون بمخالفات الصحة العامة، مؤكدة في الشأن ذاته على ضرورة الامتثال بمعايير سلامة الغذاء من قبل المنشآت الغذائية لتعزيز الالتزام بلوائح السلامة والتشريعات المعتمدة.