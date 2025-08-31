ثمَّن القائم بأعمال السفير الصيني في اليمن شاو تشنغ في حديث لـ«عكاظ» الجهود التي تبذلها السعودية، في الدفع بعملية السلام في اليمن، ودورها الواضح في تحسين الوضع الإنساني، وتعزيز التعافي الاقتصادي في البلاد.وقال: «خلال زيارتي الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن، رأيت العديد من المشاريع التي أنشأتها السعودية ومنها المرافق الطبية التي تركت في ذهني انطباعاً عميقاً لا يمحى عن قيمة الدعم التنموي والإنساني السعودي في اليمن»، وأضاف: «نحن نثمِّن جهود السعودية في دفع عملية السلام في اليمن، وتحسين الوضع الإنساني، وتعزيز التعافي الاقتصادي وإحلال السلام في اليمن».مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه المملكة في تعزيز السلام العالمي، مشيداً بمستوى العلاقات القوية التي تربط الصين بالسعودية في مختلف مجالات التعاون المشترك، منوهاً إلى موقف بلاده الداعم لجهود المملكة الرامية لإحلال السلام في اليمن، وأضاف أن الصين مستعدة لبذل المزيد من الجهود والتنسيق مع السعودية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن انطلاقاً من واقع العلاقة المتميزة التي تربطهما معاً.وأشار القائم بأعمال السفير الصيني، إلى علاقة الصداقة القوية التي تربطه مع سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، مبيناً وجود تنسيق مشترك حول الكثير من القضايا المتعلقة باليمن من أجل إحداث التنمية في هذا البلد والدفع بعملية السلام نحو الأمام. مؤكداً أن الصين تؤيد الحكومة الشرعية وتساند اليمن باستمرار في مجلس الأمن الدولي وغيره من المحافل المتعددة الأطراف، بما يحافظ على سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، فالصين تدعم بقوة الحفاظ على سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وتدعم مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في أداء مهماته، وقال: نأمل أن تلتزم جميع الأطراف اليمنية بالاتجاه العام للحل السياسي، وأن تستجيب لجهود الوساطة التي يبذلها كل من الأمم المتحدة والدول الإقليمية، وأن تجلس على طاولة المفاوضات لحل الخلافات عبر الحوار، وصولاً إلى تحقيق الوحدة الداخلية، والانطلاق في عملية إعادة الإعمار الاقتصادي، فالصين تعارض جميع الهجمات على السفن التجارية، وتدعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وحل الخلافات عبر الحوار والتشاور، فالصين مستعدة لأن تكون قوة بناءة من أجل السلام.