كشف الدفاع المدني أبرز الشروط والتعليمات لتخزين المواد الكيميائية، ومتطلبات السلامة الخاصة بمواقع مستودعات التخزين، وشروط اختيار المواقع، والمتطلبات الإنشائية والكهربائية والبيئية. وأكد أن تكون مخازن المواد الكيميائية الخطرة في مبنى مستقل عن المباني الأخرى في مكان لا يسمح بتعرض المخازن لخطر، بعيداً عن الأحياء السكنية والمهمة، والأماكن المأهولة بالسكان، وأن تكون على مسافة آمنة من المنشآت الحيوية وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة، وأن يكون المخزن من طابق واحد فقط، ومزوداً بوسائل مقاومة الحريق والإطفاء بمصادر مستقلة، مع تخزين المواد الخطرة في عبوات محكمة جيداً ومعبأة تعبئة أولية جيدة، مدون عليها جميع البيانات الأساسية، وتوافر وسائل كافية للإضاءة والإنارة الطبيعية بمدة لا تقل عن ست ساعات في اليوم.وشدد الدفاع المدني على عدم وضع المواد المخزنة في الممرات، على أن يتم التخزين على أرض مستوية خالية من الرطوبة، ومراعاة أن تكون المواد المتوقع تلفها نتيجة اتصالها بالمياه فوق قوائم مرفوعة عن الأرض مع وضع العبوات على أرفف حديدية مناسبة للحجم والنوع، وترك مسافة بين كل رصة، ومسافة بين الجدار والمواد المخزنة، ووضع الاسم الكيميائي على كل نوع، إضافةً إلى الرقم الدولي، وتاريخ التصنيع، وتاريخ التخزين، وعنوان ورقم الهاتف للجهة الموردة، إذ يجب أن يتم السحب منها حسب الأقدم صناعةً وتخزيناً فالأحدث.واشترطت أن تكون المخازن مبنية من مواد غير قابلة للاحتراق والتمدد والتقلص، وعلى ارتفاع لا يقل عن متر واحد عن مستوى سطح الأرض، بمساحات كافية للتهوية والخطر، ومراعاة الشروط والمواصفات الوقائية الخاصة بكل نوع منها، وتزويد المخزن بمخارج للطوارئ لا تقل عن مخرجين متباعدين، ومسارات آمنة لسيارات الإسعاف والإطفاء بحيث لا يقل عرض المسار عن ستة أمتار من الساحة المخصصة لذلك، وأن تخزن المواد بشكل مناسب بحيث يسهل التعامل معها في حالة حدوث خطر أو الحوادث.ومن المتطلبات الكهربائية تحديد نوع المادة الكيميائية حسب المواصفات والمقاييس السعودية، وإعطاء كل نوع من المواد بطاقة تعريفية متخصصة، وتخزين المواد القابلة للانفجار في أماكن معزولة ومخصصة، بعيدة عن مناطق التخزين الأخرى، وتخزين المواد السائلة بعيداً عن المواد الصلبة، مع وجود وسائل مناسبة للاحتواء في حال التسرب، وتقطيع عبوات المواد الكيميائية الكبيرة إلى عبوات صغيرة للتعامل معها بسهولة، وأن تكون مصادر الإضاءة في المستودع محمية ولا يصدر عنها شرر، وأن تكون مطابقة لأنظمة السلامة (المواصفات الدولية المعتمدة).وأكّدت اللائحة أيضاً ضرورة الالتزام بتعليمات الشركات المصنعة، خصوصاً فيما يتعلق بصفة المادة والمخاطر الناتجة عنها وعددها وطرق استخدامها وطرق تخزينها، والاطلاع على بطاقة السلامة الكيميائية عند التعرض لهذه المواد وفقاً لما يرد من الشركة المصدرة لبطاقة السلامة الكيميائية، وأن تخزن المواد الكيميائية بحيث تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة أو سقوطها أو ملامستها لمياه الأمطار أو المياه الجوفية، وأن تكون أوعية التخزين محكمة الغلق وخالية من العيوب والكسور أو الصدأ ومصنوعة من مواد مناسبة.المواد شديدة الاشتعال في عبوات مناسبةيجب مراعاة الفصل عند التخزين بين المواد المتوافقة وغير المتوافقة، وأن توضع المواد السامة أو المواد الكيميائية شديدة الاشتعال في عبوات مناسبة لا تتأثر بفعل المادة التي تحتويها، وفصل المواد التي لها مخاطر حرارية عالية عن باقي المواد الأخرى بجدار عازل مقاوم للحرارة له طاقة عزل كافية من المواد العازلة والمانعة للاشتعال، والفصل التام بين المواد القابلة للاشتعال لتجنب الخطورة عند اتصالها ببعضها أو بمواد أخرى في حال حدوث تسرب، إذ يُمنع تخزين السوائل شديدة الاشتعال مع المواد المؤكسدة، ويجب الالتزام بعدم تعبئة المواد الكيميائية الخطرة بعبوات من البلاستيك الاستهلاكي والرديء الجودة، والالتزام بعدم تخزينها لفترة طويلة، وعدم تخزين المواد التي قد تنتج خطورة إضافية نتيجة لتفاعلها بأمان، إلا إذا كانت معبأة بعبوات مصنوعة خصيصاً لتحمل مثل المخاطر.ويُمنع منعاً باتاً خلط المواد الكيميائية أو نقلها أو تعبئتها في أوعية أخرى إلا باستخدام عبوات مناسبة وأدوات مخصصة، وإعادة التعبئة في عبوات سبق استخدامها مرة واحدة، كما يجب وضع بطاقة تعريفية تبين اسم المادة الكيميائية واسم الشركة المصنعة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، مع تخزينها بعيداً عن أماكن تصنيع الأغذية والأدوية والمشروبات، ووضعها داخل أوعية محكمة الإغلاق، محمية من الكسر أو التلف، وتوضع داخل حاويات ثانوية (Secondary Containment) لمنع تسربها خارجها، وتوفير أوعية مناسبة لتجميع المواد المنسكبة، على أن تكون الأوعية المستخدمة في نقل المواد الكيميائية مزودة ببطاقات تعريفية توضح محتواها، على أن يكون موقع التخزين بعيداً عن مناطق التجمعات السكنية أو المدارس أو المستشفيات أو الأسواق، ويكون ذلك في مكان خاص مستقل خارج المدن.