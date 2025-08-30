الجوازات: إلغاء بلاغ الهروب لا يعني بقاء المقيم

أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي أن إلغاء بلاغ الهروب لا يمنح المقيم الحق في الاستمرار داخل المملكة أو العودة للعمل، موضحة أن الإجراء النظامي بعد الإلغاء هو إصدار تأشيرة خروج نهائي لترحيل الوافد المخالف.

وأوضحت الجوازات أن وجود مطالبات مالية على المقيم يتطلب التقدم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث يتم النظر في الدعاوى قبل استكمال إجراءات الترحيل النهائية.

وشددت الجوازات على أن تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق يستلزم من أصحاب العمل الالتزام بالإجراءات الرسمية، مؤكدة أن أي تعويضات أو مستحقات لا بد أن تُطالب بها الجهات المختصة وفق ما تقتضيه الأنظمة.

وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم تلقوا رسائل نصية من الجوازات تفيد بإلغاء بلاغات الهروب المسجلة على بعض العمالة، ليتضح لاحقاً أن الإجراء يتبعه مباشرة إصدار تأشيرة خروج نهائي.