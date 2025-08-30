عسير: إحباط تهريب (12) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (12) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
المملكة تؤكد التزامها بجودة التعليم والتعاون الدولي
المملكة تؤكد التزامها بجودة التعليم والتعاون الدولي
فضيحة غذائية تهز أمريكا.. كميات كبيرة من الجمبري المشع في المتاجر والأسواق
فضيحة غذائية تهز أمريكا.. كميات كبيرة من الجمبري المشع في المتاجر والأسواق