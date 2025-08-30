المملكة تؤكد التزامها بجودة التعليم والتعاون الدولي

شاركت المملكة العربية السعودية في القمة العالمية للمعلمين التي انعقدت في العاصمة التشيلية سانتياغو ممثلة للدول العربية، بوفد رأسه نيابةً عن معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وكيل وزارة التعليم للتخطيط المهندس سعد بن عبدالغني الغامدي، وضم ممثلين من قيادات وزارة التعليم والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وسط مشاركة وفود دولية رفيعة المستوى.

وخلال اجتماع القادة للجنة التوجيهية رفيعة المستوى الخاصة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بـ«ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع»، ألقى وكيل وزارة التعليم للتخطيط كلمة المملكة باسم المجموعة العربية، أكد فيها التزام المملكة بدعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التعليم المستدام.

وأشار في كلمته إلى التقدم الملموس الذي حققته الدول العربية في معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي، مشيدًا بالمبادرات الوطنية والإقليمية التي أسهمت في ضمان وصول التعليم للجميع, مؤكدًا الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم المشاريع التعليمية في الدول الشقيقة مثل: سورية واليمن ولبنان، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية ورؤيتها التنموية المتكاملة.

وسلّط الغامدي الضوء على ما حققته المملكة في مجال توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيرًا إلى الشراكات المثمرة مع منظمة اليونسكو، مبيّنًا أن استضافة المملكة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في هذا المجال الحيوي.

واستعرض وكيل وزارة التعليم للتخطيط ملامح الرؤية المستقبلية للمملكة في قطاع التعليم، التي ترتكز على جودة التعليم، وتعزيز استدامته من خلال مبادرات التعليم الأخضر، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ودعم التعلم مدى الحياة, لافتًا الانتباه إلى أهمية تمكين المعلم بصفته ركيزة أساسية في العملية التعليمية، من خلال التدريب المستمر وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز.

واختتم الغامدي كلمته بالتأكيد أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في رأس المال البشري، داعيًا إلى تعزيز الشراكات الدولية، وابتكار أدوات تمويلية جديدة تضمن حق كل طفل وشاب في الحصول على تعليم نوعي يمكّنه من الإسهام الإيجابي في مجتمعه وفي العالم.