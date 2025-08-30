لأول مرة.. طلاب أول وثاني ابتدائي يخضعون لاختبارات ختامية في مادتين

أكدت وزارة التعليم أن المواد الدراسية في مدارس التعليم العام التي يتم تقويم الطالب فيها تقويماً ختامياً هي الرياضيات واللغة العربية في الصفين الأول والثاني الابتدائي والصف الأول للتعليم المستمر، والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم في باقي الصفوف، بينما يكون التقويم تكوينياً في ما عدا ذلك من المواد الدراسية.وبينت الوزارة في دليل توزيع درجات المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي، أنه يُنفذ التقويم التكويني باستمرار بعد كل وحدة دراسية في جميع المواد الدراسية، بهدف دعم التحصيل الدراسي للطالب حتى نهاية الفترة الدراسية، ويتم إجراء اختبارات تحريرية قصيرة من 20 درجة مرتين على الأقل خلال الفترة الدراسية في جميع المواد الدراسية، ويمكن استبدال الاختبارات التحريرية القصيرة بتطبيقات عملية من 20 درجة في بعض المواد ذات الطبيعة التطبيقية؛ مثل: التربية البدنية، والفنون وغيرها، وترصد درجة التقويمات في النظام الإلكتروني مرتين خلال الفترة الدراسية، مشيرةً إلى تطبيق النسبة الشرطية 20% من درجة الاختبار التحريري في المواد التي تُقوَّم تقويماً ختامياً «نهاية العام الدراسي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة»، ونهاية كل فترة دراسية «في المرحلة الثانوية» وعند إخفاق الطالب في المادة الدراسية ودخوله الدور الثاني يتم الاحتفاظ بجزء من الدرجات التي حققها خلال الفترة الدراسية وتمثل 40 درجة، ويختبر الدور الثاني من 60 درجة.وأوضحت أن المواد الدراسية التي تشتمل على تطبيقات عملية أو تقويمات شفهية يكون تقويم الطالب فيها مستمراً وبشكل دوري خلال الفترة الدراسية، بحيث يرصد للطالب نهاية الفترة الدراسية مجموع ما تحصل عليه، وعند تعذر تقويم الطالب في الجانب العملي لأي سبب كان، إما لعدم توفر الأدوات أو التجهيزات (معامل مختبرات) يتم تقويم الطالب من خلال المشاريع أو البحوث أو غيرها مما يرى المعلم مناسبته ويعكس مدى إلمام الطالب بالمعرفة والمهارة المستهدفة في الجانب العملي والمواد الدراسية التي يتم تقويمها تقويماً ختامياً يخصص لها اختبار تحريري في نهاية الفترة الدراسية.