تدشين القافلة الجراحية الأولى في جغجغا الاثيوبية

دشّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بالتنسيق مع وزارة الصحة الإثيوبية، القافلة الجراحية الأولى في مدينة جغجغا، برئاسة الاستشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور أيمن عيسى السليماني، وبمشاركة كوادر طبية سعودية متخصصة في جراحات الأطفال و التجميل والجراحه العامة وجراحات أورام الغدد الدرقية و الثدي.وتتضمن القافلة إجراء عمليات جراحية للحالات العاجلة، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين في المستشفى المحلي، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأهالي ودعم القطاع الصحي في المنطقة.وأكد الدكتور السليماني أن تدشين هذه القافلة يأتي تماشياً مع جهود المملكة في تعزيز العمل التطوعي، من خلال مشاركة الكوادر الطبية السعودية في خدمة المجتمعات المحتاجة ونقل الخبرات وتبادلها مع الأطباء المحليين.