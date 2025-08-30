عزّزت وزارة التعليم جهودها في تطوير الرياضة المدرسية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة، بحضور رئيس الاتحاد الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود، ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات، وصقل مواهبهم الرياضية، عبر برامج نوعية متخصصة في كرة المناورة، بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وبناء جيل يتمتع بقدرات بدنية وفكرية متوازنة.

وسيبدأ تنفيذ الاتفاقية في إدارات التعليم بالرياض والشرقية وجدة، على أن يتم التوسع لاحقاً ليشمل بقية الإدارات التعليمية في مناطق المملكة، إذ تتضمن بنودها تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين والمشرفين، إلى جانب إقامة بطولات مدرسية محلية ووطنية تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز روح المنافسة.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهودها المستمرة في جعل الرياضة المدرسية، جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تعزيز النشاط البدني في المدارس، يعد استثماراً في صحة الأجيال القادمة، ودعامة رئيسة في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.