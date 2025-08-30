أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 27 / 2 حتى 4 / 3 / 1447هـ الموافق من 21 حتى 27 / 8 / 2025م عن النتائج التالية:

أولًا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 20,319 مخالفًا، منهم 12,891 مخالفًا لنظام الإقامة، و3,888 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,540 مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,238 شخصًا 50% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 22 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 16 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 27,417 وافدًا مخالفًا، منهم 24,870 رجلًا، و2,547 امرأة.

خامسًا: تمّت إحالة 20,916 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,786 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,279 مخالفًا.

وأكّدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.