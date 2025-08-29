القبض على 3 أشخاص بالمدينة المنورة لترويجهم مادة الميثامفيتامين
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهم (1) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

«تعليم المدينة» تستقبل أكثر من 400 ألف طالب وطالبة
الباحة.. القبض على مقيم لنقله مخالفاً لنظام أمن الحدود
