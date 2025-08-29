مكة المكرمة: القبض على مخالف ومقيم لترويجهما 7905 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية لترويجهما (7905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.