«بيئة الرياض» توقف مزاداً غير نظامي للإبل وتحذر: لا مكان للأنشطة المخالفة

أوقف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، مزاداً غير نظامي للإبل، بعد أن رصد فريق المتابعة والإشراف بالفرع إعلاناً متداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إقامة المزاد في أحد المواقع غير المرخصة، في خطوة حازمة تؤكد التزام الوزارة بمسؤولياتها في تنظيم الأسواق وضبط الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية.

وأوضح الفرع أن هذا الإجراء جاء تطبيقاً للأنظمة واللوائح التنفيذية، إذ نصت الفقرة (1) من المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، على أن: «تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروة الحيوانية، ويحظر التداول في غير الأماكن المرخصة من قبل الوزارة». وأكدت الوزارة أن أي أنشطة غير نظامية في هذا المجال تُعد تجاوزاً واضحاً للتعليمات، ما يستوجب الإيقاف الفوري والمساءلة القانونية، مشددة على أن دورها لا يقتصر على منح التراخيص فقط، بل يمتد إلى الرقابة الميدانية والمتابعة المستمرة، لضمان أن تتم جميع المزادات والمهرجانات المتعلقة بالإبل أو غيرها من الثروة الحيوانية في بيئة منظمة تحقق معايير السلامة والصحة العامة.

كما نبه فرع الوزارة بمنطقة الرياض إلى أن إقامة المزادات أو المهرجانات دون الحصول على الموافقات اللازمة، يُعرّض القائمين عليها للمساءلة النظامية، داعياً ملاك الإبل والمنظمين والمهتمين بهذا القطاع إلى الالتزام بالأنظمة، والتقدم بطلباتهم الرسمية عبر القنوات المعتمدة للحصول على التراخيص اللازمة، حفاظاً على النظام العام وضماناً لسلامة الثروة الحيوانية والمتعاملين بها.

ويأتي هذا الموقف الحازم ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم الأسواق والمزادات، وتطوير بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، والحد من الممارسات العشوائية التي قد تضر بالقطاع أو تسيء لسمعته.

وأكدت «بيئة الرياض» أن الفرع سيواصل تنفيذ جولاته الرقابية الميدانية، ورصد الإعلانات والأنشطة عبر مختلف الوسائل، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات، والعمل على منع أي أنشطة مخالفة قبل وقوعها، في إطار مسؤوليتها النظامية تجاه حماية الثروة الحيوانية وضمان انضباط الأسواق.