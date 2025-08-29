في مشهد يعكس حيوية وتسارع التعاون الاقتصادي المتنامي بين الرياض ودمشق، أبحرت من مرفأ طرطوس السوري باخرة تجارية محمّلة بنحو 7 آلاف رأس من الأغنام متجهة إلى المملكة، لتفتح صفحة جديدة في حركة التبادل التجاري بين البلدين.

الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، أكدت أن الشحنة جاءت بعد استيفاء جميع المعايير البيطرية والرقابية، بما يضمن وصولها إلى الأسواق السعودية بجودة عالية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعكس الثقة بالمنتج السوري، وتؤكد متانة العلاقات التجارية مع المملكة.

صادرات تتسارع نحو المملكة

الأرقام الرسمية تكشف قفزة لافتة في حجم الصادرات؛ إذ تجاوزت منذ مطلع العام الحالي 61 ألف رأس من الأغنام والماعز، وهو ما يترجم الطلب المتزايد في السوق السعودية على الثروة الحيوانية.

رسائل أبعد من الاقتصاد

هذه الصادرات لا تقتصر على مردودها المالي، بل تمنح المزارعين والمربين السوريين نافذة جديدة لتسويق منتجاتهم، وتساعدهم على مواجهة تحديات ارتفاع أسعار الأعلاف وتراجع المراعي.

أما على المستوى السياسي، فيرى مراقبون أن حركة التجارة بين البلدين تحمل في طياتها رسائل ثقة متبادلة، تؤكد أن الاقتصاد قادر على فتح أبواب واسعة للتقارب وتعزيز الروابط.

ويتزامن هذا الزخم مع جهود لتطوير الموانئ السورية، أبرزها اتفاق بقيمة 800 مليون دولار مع «دي بي وورلد» الإماراتية لتطوير مرفأ طرطوس، ما يرفع طاقته الاستيعابية، ويمنحه موقعاً محورياً في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، ويعزز من قدرة سورية على أن تكون بوابة للتجارة نحو المنطقة.