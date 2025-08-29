نظّمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان: «الحوكمة: مفتاح الاستدامة والشفافية»، وذلك في مقر الجمعية بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، وممثلي الجهات ذات العلاقة.وأكّد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري في كلمته خلال افتتاح الندوة، أن المملكة تشهد بفضل رؤية 2030 قفزات نوعية وتحوّلات كبرى جعلت من الحوكمة والشفافية والاستدامة ركائز أساسية لنهضة الوطن ورفعة المواطن، مشيراً إلى أن المملكة باتت نموذجاً عالمياً في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والنمو الاقتصادي والتمكين الاجتماعي، وحماية الحقوق وترسيخ العدالة.وأوضح أن الحوكمة ليست مجرد إجراءات تنظيمية، وإنما منظومة قيمية وممارسة حضارية تُعزز المساءلة والشفافية والعدالة، مؤكداً أن الجمعية تسعى من خلال هذه الندوة إلى الإسهام في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والاستدامة، بما يعزز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات التي شدّدت على أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستدامة والشفافية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.