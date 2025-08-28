جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا يُسجّل رقمًا جديدًا بتجاوز عدد زواره مليوني زائر

حقق جناح المملكة في معرض إكسبو 2025 أوساكا إنجازًا جديدًا مع وصول عدد زواره إلى أكثر من مليوني زائر منذ افتتاحه في شهر أبريل الماضي، أحد أضخم الأجنحة المشاركة في إكسبو أوساكا، حيث قدم الجناح لرواده تجربة فريدة للتعرّف على أجواء المملكة في رحاب أروقته المزدانة بحجر الرياض، وقاعاته المتنوعة التي تستعرض حضارة وثقافة المملكة، وباحته التي يُسمع فيها الموسيقى السعودية، والعروض الفنية التي تأتي ضمن أكثر من (2400) فعاليّة متنوعة وثريّة، من بينها (2000) فعالية داخل الجناح، و(400) فعالية أخرى في كبرى قاعات الفعاليات بالمعرض العالمي؛ ليؤكّد مكانة المملكة الثقافية، والاقتصادية، والحضارية.

وأكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة الدكتور غازي بن فيصل بن زقر أن تجاوز زوّار الجناح السعودي لحاجز مليوني زائر يُمثّل إنجازًا جديدًا يبعث الفخر، ويعكس متانة العلاقات السعودية مع اليابان ومختلف دول العالم، مضيفًا أن هذا الجناح نبض حيّ يُعبّر عن ثقافتنا العريقة، ويُبرز رحلة التحوّل العظيمة التي تشهدها بلادنا، ويُؤكّد دورنا في إحداث تأثيرٍ إيجابي على المستقبل.

وقال: «لقد تحوّل هذا المستقبل المشترك إلى نقطة انطلاق للحوار، ودارت هنا في اليابان مناقشات بين ممثلين من مختلف دول العالم حول كيفية المضي قدمًا في هذه الرحلة الطموحة، والوصول إلى آفاقٍ جديدة من التعاون، والنجاح في إكسبو 2030 الرياض».

ويُعد جناح المملكة أكبر الأجنحة الأجنبية المشاركة في إكسبو 2025 أوساكا، إذ يأتي في المرتبة الثانية في المساحة بعد جناح اليابان، وهي الدولة المضيفة، كما يتميز بتعدد صالاته، وتنوع محتوياته من المعروضات التقليدية، وصولاً إلى أحدث التقنيات التفاعلية، وهو ما أسهم في جذب أكثر من مليوني زائر منذ افتتاحه، إلى جانب استضافة (1,546) وفدًا رسميًا.

وبلغ الإقبال ذروته في 17 يونيو الماضي؛ إذ سجّل رقمًا قياسيًا غير مسبوق باستقبال (24,142) زائرًا في يوم واحد، واستقبل مطعم ومقهى «إرث» أكثر من (18,000) ضيف، وقُدّم فيه أكثر من(120,000) كوب قهوة، مما يُؤكّد أن الجناح السعودي قد أصبح وجهةً رئيسةً لزوّار الإكسبو.

ويمثّل جناح المملكة إنجازًا معماريًا يُضاف إلى سلسلة الصروح العمرانية السعودية، وصممته شركة «فوستر آند بارتنرز» ليكوّن تجربةً غامرةً تُلامس الحواس، وتُبرز تراث المملكة العريق، وثقافتها الغنية، ويعرض أهدافها الطموحة في تحقيق الاستدامة، وتمكين المجتمع.

وحظي الجناح بتقدير عالمي تمثّل في حصوله على الجائزة الذهبية في جوائز نيويورك للتصميم المعماري لعام 2025 ضمن فئة «العمارة الثقافية - المساحات التفاعلية والتجريبية»، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في الابتكار والتصميم المعماري.

وتتواصل فعاليات الجناح السعودي حتى نهاية المعرض في أواسط أكتوبر، حيث يقدّم سلسلةً من العروض الحيّة، والفنون الأدائية، والعروض التقليدية؛ لتعريف الزوّار بثقافة المملكة وتراثها وفنّها، ومن أبرزها عرض «أهلًا وسهلًا»، و«نحن السعودية»، وتجربة الواقع المعزّز «عالم النباتات»، إلى جانب العروض الموسيقية والفنية في الأستوديوهات الثقافية، كما يستمر بتقديم رحلة غامرة للزوّار في أرجاء عمارته المبهرة ضمن سبع غرف، وصالات عرض تتناول موضوعات متنوعة تشمل المدن المتطوّرة، والبحار المستدامة، والقدرات البشرية غير المحدودة، وقمة الابتكار؛ ليتيح للجميع رؤية الأثر العالمي المتنامي للمملكة من قرب.

ويمكن أيضًا زيارة جناح المملكة على منصة الواقع الافتراضي لإكسبو 2025 أوساكا؛ لاكتشاف المزيد من ثقافة المملكة الغنية وتراثها.